Η Ντρόπαντι Μούρμου ανήκει στη φυλή Σαντάλ από την ανατολική πολιτεία Οντίσα της Ινδίας. Ήταν το πρώτο κορίτσι από το χωριό της που κατάφερε να φοιτήσει σε πανεπιστήμιο. Αυτό από μόνο του αποτέλεσε ένα μεγάλο κατόρθωμα για την περιθωριοποιημένη εθνοτική κοινότητά της. Τώρα πάντως ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη γυναίκα-μέλος μιας φτωχικής φυλής που θα εκλεγεί πρόεδρος της πολυπληθέστερης δημοκρατίας του κόσμου.

Σε μια χώρα έντονων αντιθέσεων, θρησκευτικών και εθνοτικών αντιπαραθέσεων και κραυγαλέων ανισοτήτων, η υποψηφιότητά της για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα εκλήφθηκε από πολλούς ως μια ανάσα φρέσκου αέρα και ένδειξη αλλαγής. Πολλώ δε μάλλον σε ένα πολιτικό σκηνικό όπου οι δυναστείες, ο νεποτισμός και ο προσωπικός πλουτισμός κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες…

Η Μούρμου «αφιέρωσε τη ζωή της για να υπηρετεί την κοινωνία και να ενδυναμώνει τους φτωχούς, τους κατατρεγμένους και τους περιθωριοποιημένους», έγραψε στο Twitter ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, το εθνικιστικό κόμμα του οποίου την πρότεινε για την προεδρία.

Έμμεση, η εκλογή γίνεται με ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου και τα νομοθετικά σώματα πολιτείων και περιφερειών. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει την Πέμπτη.

Όμως η νίκη της Ντρόπαντι Μούρμου θεωρείτο a priori δεδομένη, δεδομένης της στήριξης του κυβερνώντος BJP και πιθανόν και περιφερειακών κομμάτων.

