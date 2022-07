Η αστυνομία στο Μπόουλντερ Σίτι της Νεβάδα των ΗΠΑ αναφέρει ότι κατευθύνεται στο φράγμα Χούβερ, μετά από αναφορές για έκρηξη το πρωί της Τρίτης.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν κάτι που φαινόταν να είναι πυρκαγιά ή έκρηξη σε κτίριο κοντά στη βάση του φράγματος, μεταδίδει το πρακτορείο Associated Press.

touring the #hooverdam and heard an explosion #fire pic.twitter.com/1tjWuNWBaZ

— Kristy Hairston (@kristynashville) July 19, 2022