Ενα σπίτι καταστράφηκε και άλλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικία στο Μπέρμιγχαμ, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Ο αριθμός των θυμάτων και η σοβαρότητα των τραυματισμών είναι μέχρι στιγμής άγνωστα, μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο όπου εκτός από τα σπίτια έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές σε αυτοκίνητα.

Οι υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης, ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί και απαγορεύεται η πρόσβαση.

Just happened House explosion on Dulwich Road in kingstanding don’t know if any one Is hurt 😕 #birmingham #kingstanding pic.twitter.com/5pgGnuQqBy

— Birmz is Grime (@Birmzisgrime_) June 26, 2022