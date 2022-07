Η Άγκυρα απέστειλε σε Στοκχόλμη και Ελσίνκι γραπτό αίτημα έκδοσης μελών του ΡΚΚ και της οργάνωσης FETO, τους οποίους θεωρεί τρομοκράτες.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία αναπαράγουν δηλώσεις του τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγκ, η Αγκυρα απέστειλε επισήμως το αίτημά της για την έκδοση συγκεκριμένων ατόμων από τη Σουηδία και τη Φινλανδία στην Τουρκία, ως εκπλήρωση της συμφωνίας στη Μαδρίτη βάσει της οποίας αίρεται το τουρκικό βέτο για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ.

Η Άγκυρα ζητεί να σταλούν στην Τουρκία στελέχη του κουρδικού εργατικού κόμματος που έχει τον χαρακτηρισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς και μέλη της FETO, που η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί ότι συμμετείχαν στο αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016, ως ακόλουθοι του εξόριστου στις ΗΠΑ Τούρκου ιμάμη Φετιουλάχ Γκιουλέν.

Όπως δήλωσε ο Μποζντάγκ, με την επιστολή της η Άγκυρα επαναφέρει απλώς το αίτημα που έχει υποβάλει εδώ και καιρό για την έκδοση των συγκεκριμένων υπόπτων για τρομοκρατία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ είχε δηλώσει μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ πως το μνημόνιο που υπεγράφη ανάμεσα στις τρεις χώρες «καλύπτει» την ανησυχίες που είχε η Τουρκία αναφορικά τόσο με τις πωλήσεις-εξαγωγές όπλων όσο και με τον «αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές της τουρκικής προεδρίας, η Άγκυρα εξασφάλισε από την Στοκχόλμη και το Ελσίνκι δεσμεύσεις για:

BREAKING — Turkey declares victory over its demands from Sweden and Finland, says it extracted what it wanted from them

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 28, 2022