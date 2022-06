Τουρκικά δημοσιεύματα παρουσιάζουν το «plan B» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αν δεν προχωρήσει η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα F-16.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ στην Τουρκία, η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας μπορεί να ενδιαφερθεί να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon, εάν το αίτημα αγοράς νέων F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκσυγχρονισμού των ήδη υπαρχόντων δεν προχωρήσει, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο ιστοχώρος MiddleEastEye, ο οποίος επικαλείται τουρκικές πηγές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο διοικητής της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στρατηγός Χασάν Κιουτσούκακγιουζ επισκέφθηκε τον Μάιο το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχε συνάντηση για ακριβώς αυτό το θέμα με την ηγεσία της βρετανικής βασιλικής πολεμικής αεροπορίας και πιο συγκεκριμένα με τον διοικητή Σερ Μάικ Γουίνγκστον.

