Ο Εμανουέλ Μακρόν χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στη Γαλλία αφού το «Μαζί», σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, καταλαμβάνει 224 έδρες στο κοινοβούλιο. Για την αυτοδυναμία χρειαζόταν 289 έδρες. Το 2017 είχε κερδίσει 308 έδρες.

Η γαλλική κυβέρνηση θα απευθυνθεί σε όλα τα μετριοπαθή κόμματα ώστε να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, αφού η παράταξη του Γάλλου προέδρου έχασε την απόλυτη πλειοψηφία στον σημερινό, δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

«Προσεγγίζουμε εκείνους που θέλουν να πάνε τη χώρα μπροστά», είπε η Ολιβιά Γκρεγκουάρ.

Ο Ζαν Λικ Μελανσόν με τη «Λαϊκή Ένωση» (Nupes») κατοχυρώνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφού αναμένεται να καταλάβει 149 έδρες. Το 2017 είχε μόλις 17 έδρες.

Το κόμμα του Μελανσόν «La France Insoumise» έχει τις 86 έδρες, οι Οικολόγοι καταλαμβάνουν 28 έδρες, το Σοσιαλιστικό Κόμμα 22 και το Κομμουνιστικό Κόμμα 13.

This does count as a good night for #Mélenchon ‘s side, says @mperelman ⤵️ pic.twitter.com/WakX93KAQt

🇫🇷🗳 Here are the left-wing #NUPES coalition’s 149 seats broken down:

Το σύνολο της Αριστεράς κατείχε 67 έδρες στο απερχόμενο νομοθετικό σώμα, με τους Πράσινους ειδικότερα να έχουν πολύ λίγους βουλευτές για να σχηματίσουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα.

Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν καταλαμβάνει 89 έδρες από τις 8 έδρες που είχε πριν από πέντε χρόνια. Όπως αναφέρει η Le Monde, μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της Πέμπτης Δημοκρατίας η ακροδεξιά ξεπέρασε το όριο για το σχηματισμό ομάδας στην Εθνοσυνέλευση (15 βουλευτές), το οποίο επιτρέπει ορισμένους κοινοβουλευτικούς πόρους και προνόμια.

Η μόνη φορά που συνέβη αυτό ήταν το 1986, όταν ο πατέρας της Λεπέν, ο Ζαν-Μαρίν Λεπέν, ηγήθηκε μιας ομάδας βουλευτών του Εθνικού Μετώπου για δύο χρόνια.

Οι δεξιοί Ρεπουμπλικάνοι καταλαμβάνουν 78 έδρες. Στις προηγούμενες εκλογές είχαν κερδίσει 101 έδρες.

#BREAKING 🔴 Initial results are in for France’s #legislatives2022 🇫🇷🗳

So far, #EmmanuelMacron‘s #Ensemble! stands to get 224 seats, which means they will not have an absolute majority of 289 seats.

The left-wing #NUPES coalition stands to get 149 seats pic.twitter.com/CIlaWerCx7

