Η ρωσική νέα αλυσίδα ταχυφαγείων Vkusno i Tochka -που στα ελληνικά μεταφράζεται σε «Νόστιμο και τελεία»- συμπληρώνει αισίως σχεδόν μια εβδομάδα λειτουργίας.

«Διάδοχος» των McDonald’s, άνοιξε τα πρώτα 15 υποκαταστήματά της στη Μόσχα την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της, Αλεξάντερ Γκόβορ, εντός διμήνου θα ξαναλειτουργήσουν και τα 850 υποκαταστήματα που πρόσφατα αγόρασε από τον αμερικανικό κολοσσό, ο οποίος κατέβασε «ρολά» στη ρωσική αγορά λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Στα επόμενα σχέδιά του, ανέφερε, είναι να επεκτείνει την νέα αλυσίδα του στα 1.000 υποκαταστήματα το συντομότερο δυνατό.

Πρόκειται για ένα τεράστιο άνοιγμα για τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο, μέχρι πρότινος ιδιοκτήτη -μεταξύ άλλων- 25 franchise της McDonald’s στη Σιβηρία.

Το τίμημα που κατέβαλε για τη συμφωνία που έκλεισε με τον αμερικανικό κολοσσό λίγο μετά τα μέσα Μαΐου παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Σιβυλλικά, ο Γκόβορ αρκέστηκε να αναφέρει ότι ήταν «​​πολύ χαμηλότερο από την τιμή της αγοράς»…

McDonald’s permanently pulled its businesses out of Russia in May, citing the country’s invasion of Ukraine. On Sunday, hundreds of people flocked to a former flagship McDonald’s location in Moscow, which reopened under a new name, Vkusno i Tochka (meaning ‘Tasty & That’s It’). pic.twitter.com/P42R9lItXX — NowThis (@nowthisnews) June 14, 2022

Μέχρι να γίνουν πάντως τα εγκαίνια ήταν αυτός που πλήρωνε τις οφειλές σε προμηθευτές, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και του συνολικά 62.000 υπαλλήλους των McDonald’s.

Για τους τελευταίους, δε, έχει αναλάβει τη δέσμευση να τους κρατήσει όλους για τουλάχιστον δύο χρόνια και με τους ίδιους με πριν όρους εργασίας.

Τώρα η Vkusno i Tochka αναζητά νέους προμηθευτές αναψυκτικών καθώς τα αποθέματα της Coca Cola εξαντλούνται, δεδομένου ότι η εταιρεία να έχει αναστείλει τις πωλήσεις στη Ρωσία.

Όμως το στοίχημα για τον Γκόβορ είναι πολύ υψηλότερο από αυτό ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος υπό τις υφιστάμενες δύσκολες συνθήκες.

Η πορεία της νέας αλυσίδας του αποτελεί κατά μία έννοια ένα τεστ για την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας υπό τις δυτικές κυρώσεις και «καθρέφτη» των περιθωρίων της να γίνει πιο αυτάρκης.

Όχι τυχαία τα εγκαίνια των πρώτων 15 υποκαταστημάτων της Vkusno i Tochka στη Μόσχα -συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού εστιατορίου στην πλατεία Πούσκιν, όπου άνοιξε το 1990 το πρώτο McDonald’s επί ΕΣΣΔ- έγινε την Ημέρα της Ρωσίας, μια γιορτή για την εθνική υπερηφάνεια.

In Russia, McDonald’s iconic golden arches have gone. In their place, a rebranded fast food restaurant called ‘Vkusno & Tochka’ has opened, which translates as ‘Delicious, Full Stop.’ pic.twitter.com/5YfbbruRpM — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 12, 2022

«Το όνομα αλλάζει, η αγάπη μένει»;

Χωρίς το ερωτηματικό, αυτό είναι το νέο σλόγκαν της νέας ρωσικής αλυσίδας fast food, από το μενού της οποίας απουσιάζουν βασικά στοιχεία του διάσημου προκατόχου της και τα εγκαίνιά της φαίνεται ότι έγιναν βιαστικά για να προλάβει το ραντεβού με την ιστορική ημέρα.

Αναγκαστικά διαφορετικό, το λογότυπο της Vkusno i Tochka αποκαλύφθηκε λίγο πριν ανοίξουν τα πρώτα καταστήματα και υπάρχει πια πλήθος αναφορών ότι ουσιαστικά είναι πανομοιότυπο με αυτό μιας πορτογαλικής εταιρείας ζωοτροφών.

The logo of «Vkusno & tochka» («Tasty and on point»), which now operates in #Russia instead of #McDonalds, was stolen from #Matosmix, a #Portuguese company that produces animal feed. pic.twitter.com/5ZPGF3qEhe — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2022

Τόση ήταν η βασύνη, δε, που η νέα εταιρεία δεν πρόλαβε να τυπώσει συσκευασίες με το εμπορικό σήμα της, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν λευκές.

Στις δε μικρές με κέτσαπ ή άλλες σάλτσες είχε απλά σβηστεί πρόχειρα το παλιό λογότυπο των McDonald’s με μαύρο μαρκαδόρο.

🤡 The letter «M» on sauces in the new #Moscow «McDonald’s» is covered with a black marker. In this form, sauces are now served to visitors of «Tasty and Point». pic.twitter.com/HMrc4HBzxe — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2022

Ο Αλεξάντερ Γκόβορ λέει ότι φέτος θα επενδύσει 7 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 115 εκατομμύρια ευρώ) στο νέο του απόκτημα, τη Vkusno i Tochka.

Σύμφωνα πάντως με τη ρωσική υπηρεσία του BBC, φημολογείται ότι την αγορά των καταστημάτων της McDonald’s στήριξε η τράπεζα Sovcombank -που υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις- καθώς Ρώσος μεγιστάνας εικάζεται ότι δεν είχε επαρκή κεφάλαια για να εξασφαλίσει τη συμφωνία.

Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον του πάντως δεν περιορίζεται στο γρήγορο φαγητό.

Ούτως ο ίδιος άγνωστος στο Κρεμλίνο.

#Russia 📌 Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sebebiyle ülkeden ayrılan şirketlerden biri olan McDonald’s’ın Rusya şubelerinin tamamını Rus iş insanı Alexander Govor aldı. Govor, şubeleri yeni bir isim ve logo ile işletecek. pic.twitter.com/Dv8cKjov4N — Frank William (@frank_william1) June 13, 2022

Ένας γνωστός από τα… παλιά

Στα 62 χρόνια του, ο κύριος «Νόστιμο και τελεία» φαίνεται να έχει φάει από πολλές «πίτες».

Άρχισε να χτίζει τον πλούτο του όπως όλοι οι Ρώσοι ολιγάρχες κατά τη δεκαετία του ‘90, όταν υπό την προεδρία του Μπόρις Γιέλτσιν η μετασοβιετική Ρωσία έβγαζε κατά το δοκούν στο «σφυρί» τα «ασημικά» της.

Ο Αλεξάντερ Γκόβορ άρχισε από την τομέα της ενέργειας.

Έγινε συνιδιοκτήτης της εταιρείας εξόρυξης άνθρακα Yuzhkuzbassugol με έδρα τη γενέτειρά του, το Νοβοκουζνέτσκ, μια βιομηχανική πόλη στη νοτιοδυτική Σιβηρία.

Συνέταιρός του ήταν η εταιρεία εξόρυξης και εμπορίας μεταλλευμάτων Evraz, ιδιοκτησίας του Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Το 2007 η λειτουργία της Yuzhkuzbassugol ανεστάλη από τις εποπτικές αρχές, έπειτα από ένα φρικτό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της που άφησε νεκρούς 100 ανθρακωρύχους.

Όμως αυτό δεν πτόησε τον Ρώσο επιχειρηματία.

Η Εvraz εξαγόρασε το μερίδιο του Γκόβορ και ο ίδιος έστρεψε την προσοχή του στον «μαύρο χρυσό».

Από το 2010 διαθέτει ένα franchise πρατηρίων του ομίλου Lukoil.

Το 2013 αγόρασε το διυλιστήριο Yaisky, του οποίου σήμερα είναι συνιδιοκτήτης, μέσω του μεριδίου που κατέχει η εταιρεία Neftekhim-Servis.

Κατέχει και αυτή κατά το ήμισυ. Στον ιστότοπό της, αναφέρεται ως «επενδύτρια κατασκευών».