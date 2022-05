Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ αγνοούνται αφότου άρχισε να πλήττει χθες Δευτέρα παραθαλάσσιους τομείς στην πολιτεία Οαχάκα (νότιο Μεξικό) ο κυκλώνας Αγκάθα – που χθες Τρίτη υποβαθμίστηκε από μετεωρολόγους σε τροπική καταιγίδα -, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Mario Javier Reyes Palacios).

«Αφού η Αγκάθα έφθασε πάνω από το έδαφος, η ημέρα ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες ζωών, όμως οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπεσαν νωρίς το πρωί (χθες) Τρίτη προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και κατολισθήσεις», εξήγησε στον Τύπο ο Αλεχάντρο Μουράτ, ο κυβερνήτης της πολιτείας. «Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί και (άλλοι) οκτώ αγνοούμενοι», συνόψισε.

I’m back. Every now & then I hunt down a #hurricane that brings me to my knees, demands respect, reminds me why I do this. Behold: The Wrath of #AGATHA . Got right-front-quadded by classic deep-tropical buzz saw, in Mazunte #Oaxaca #Mexico . Machine-like power; deafening roar. pic.twitter.com/H2kWF0EBP1



Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στις κοινότητες Σάντα Καταρίνα Τσαναγκία και Γιάνο ντελ Τσιγιάρ, διευκρίνισε η Πολιτική Προστασία της πολιτείας.



Φωτογραφία Reuters/Mario Javier Reyes Palacios

Το φαινόμενο, ο πρώτος κυκλώνας της περιόδου στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό, έφθασε πάνω από το έδαφος ενώ χαρακτηριζόταν θύελλα Κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον προχθές το απόγευμα (τοπική ώρα), δυτικά του Πουέρτο Ανχελ (2.500 κάτοικοι), στην πολιτεία Οαχάκα.

Επρόκειτο για τον «πιο σφοδρό» κυκλώνα που έχει καταγραφεί στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό οποιονδήποτε Μάιο από το 1949, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (National Hurricane Center, NHC) των ΗΠΑ.

Η Αγκάθα κατευθυνόταν χθες Τρίτη προς νότο, προς την πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις εκεί και αλλού στον μεξικανικό νότο.

4pm CDT 30 May – #Hurricane #Agatha has made landfall just west of Puerto Angel, Mexico, with maximum sustained winds of 105 mph.

Since record keeping began in 1949, this is the strongest hurricane to make landfall in May along the Pacific coast of Mexico. pic.twitter.com/dUraseRoDe

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) May 30, 2022