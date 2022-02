Ο απολογισμός των θυμάτων στη Μαδαγασκάρη από το φονικό πέρασμα του κυκλώνα Μπατσιράι ανήλθε πλέον σε 92, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, καθώς εξακολουθούν να «φιλτράρονται» οι πληροφορίες που καταφθάνουν από τις πληγείσες περιοχές.

Ο κυκλώνας έπληξε το Σάββατο το νησί του Ινδικού Ωκεανού, ισοπεδώνοντας σπίτια και γραμμές ηλεκτροδότησης, καθώς σφυροκοπούσε την ανατολική ακτή. Η καταιγίδα υποχώρησε αργά την Κυριακή, αφήνοντας 91.000 ανθρώπους με σπίτια που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με τις Αρχές, 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο στην περιοχή Ικόνγκο, στη νοτιοανατολική Μαδαγασκάρη, ενώ εξακολουθούν να συλλέγονται στοιχεία για την έκταση των καταστροφών στο συγκεκριμένο σημείο.

The cyclone in #Madagascar leaves huge damage and tens of thousands of people homeless. pic.twitter.com/5375OC47Zq

