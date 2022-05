Ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν το κουφάρι επιβατικού αεροσκάφους που αγνοείτο από χθες Κυριακή στο Νεπάλ με 22 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους τέσσερις υπηκόους Ινδίας και δύο υπηκόους Γερμανίας, ανακοίνωσε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να διευκρινίσει εάν επέζησε κανείς.

«Ομάδα έρευνας και διάσωσης (…) εντόπισε τον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους», και «μοιράστηκε φωτογραφία», ενώ «άλλες ομάδες πάνε εκεί για να μάθουμε περισσότερα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ναραγιάν Σιλουάλ μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας φωτογραφία στην οποία είναι διακριτός ο αριθμός του αεροπλάνου της εταιρείας Tara Air (9Ν-ΑΕΤ), σε κομμάτι της ουράς που βρίσκεται πλάι σε άλλα διάσπαρτα συντρίμμια στην πλαγιά βουνού.

Wreckage Of Nepal Plane That Crashed With 22 On Board Found https://t.co/oz1llMNByX pic.twitter.com/rnu5I54zDG

— NDTV (@ndtv) May 30, 2022