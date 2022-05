Αεροπλάνο ιδιωτικής αεροπορικής εταιρίας του Νεπάλ, με 22 επιβαίνοντες, αγνοείται, σύμφωνα με στελέχη της εταιρίας και αξιωματούχους της ασιατικής χώρας, ενώ την είδηση επιβεβαιώνουν μεγάλα διεθνή ΜΜΕ.

Nepal | The missing aircraft was hosting 4 Indian and 3 Japanese nationals. The remaining were Nepali citizens & the aircraft had 22 passengers including the crew: State Television

