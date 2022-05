Το Βραβείο «Βάτσλαβ Χάβελ» για τα ανθρώπινα δικαιώματα απένειμε στη δημοσιογράφο Μαρίνα Οβσιανίκοβα το Συμβούλιο της Ευρώπης για την αντιπολεμική δράση της στη Ρωσία.

Θυμίζουμε ότι η δημοσιογράφος είχε συλληφθεί και περάσει από δίκη μετά που εμφανίστηκε με αντιπολεμικό πλακάτ στο κανάλι όπου δούλευε.

«Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!», έγραφε το πλακάτ που κρατούσε και φιγουράριζε για λίγα δευτερόλεπτα πίσω από την κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου Channel 1.

Marina Ovsyannikova was awarded the Vaclav Havel Prize of the Council of #Europe in the field of human rights for her anti-war action on the First Channel. She received an award as part of the Freedom Forum in #Oslo. pic.twitter.com/WHnowaqt4C

— NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2022