Συγκλονισμένες οι ΗΠΑ και ο όλος ο πλανήτης από το δολοφονικό αμόκ του 18χρονου Σαλβαδόρ Ράμος, ο οποίος εισέβαλε την Τρίτη στο δημοτικό σχολείο Ρομπ στην Ουβάλντε του Τέξας, κάπου 130 χιλιόμετρα από το Σαν Αντόνιο, πυροβολώντας αδιακρίτως.

Από τους πυροβολισμούς, έπεσαν νεκροί 19 μικροί μαθητές και δύο ενήλικο , τουλάχιστον ο ένας εκ των οποίων ήταν εκπαιδευτικός.

I can’t sleep. As a mom… as a teacher.. As a human being…I just can’t… Praying for the parents and families who are in immense sorrow and pain… #Texas #KeepOurSchoolsSafe pic.twitter.com/ETzRmKfgXe — Dr. ET (@DrETontheBorder) May 25, 2022

Παραμένει ακόμη άγνωστο στις αρχές τι οδήγησε τον 18χρονο μαθητή λυκείου, να προβεί σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Αυτός είναι ο δράστης

Ο νεαρός –εικονίζεται με μαλλιά περίπου ως τους ώμους και ανέκφραστο ύφος σε σέλφι που είχε ανεβάσει στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, ενώ σε άλλη φωτογραφία του διακρίνονται δυο τουφέκια εφόδου πάνω σε χαλί– διέπραξε τη σφαγή αφού πρώτα πυροβόλησε τη γιαγιά του.

Δεν είναι καθαρό αν τα δύο γεγονότα συνδέονται. Σύμφωνα με τον υπαξιωματικό των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στο Τέξας Έρικ Εστράντα, που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η γιαγιά εισήχθη στο νοσοκομείο University Health, όπου νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση».

Πυροβόλησε τη γιαγιά του, ενεπλάκη σε τροχαίο και αιματοκύλισε το σχολείο

Φορώντας αλεξίσφαιρο, εφοδιασμένος τουλάχιστον με ένα τουφέκι εφόδου, ο νεαρός αρχικά διέφυγε με ημιφορτηγό, που ενεπλάκη σε «θεαματικό τροχαίο», προτού το εγκαταλείψει και πάει στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ περί τις 11:30 (19:30 ώρα Ελλάδας), προσπαθώντας κατά τα φαινόμενα να ξεφύγει από αστυνομικούς.

Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο που ανέβασε πολίτης στο Facebook τον δείχνει να μπαίνει στο σχολείο:

Για τους μαθητές –ηλικίας το πολύ δέκα ετών– και τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το σχολείο με περίπου 500 παιδιά, στην πλειονότητά τους με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, τα μαθήματα ολοκληρώνονταν αύριο Πέμπτη.

Το σχολείο, με σύνθημα «Live. Learn. Love. Lead» («Ζήσε. Μάθε. Αγάπησε. Ηγήσου», θα παραμείνει κλειστό σήμερα και αύριο, τελευταίες ημέρες της σχολικής χρονιάς.

Νεκρός από πυρά αστυνομικών

Ο νεαρός δράστης σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς που ακολούθησε. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ.

Σύμφωνα με τον Πιτ Αρεντόντο, αξιωματικό της αστυνομίας που ανέλαβε να διενεργήσει την έρευνα, ο έφηβος έδρασε μόνος. Ο υπαξιωματικός Εστράντα είπε πως δεν ξέρει αν ήταν γνωστός στις αρχές. Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να συλλέξουν στοιχεία «για το προφίλ του», «τα κίνητρά του», «τους τύπους των όπλων που χρησιμοποίησε και αν τα κατείχε νόμιμα», σύμφωνα με τον κυβερνήτη Άμποτ.

JUST IN: Gov. Greg Abbott gives an update on the school shooting in Uvalde. INFO: https://t.co/rhVwftZh2Y pic.twitter.com/4JSRU5FQlR — CBS Austin (@cbsaustin) May 24, 2022

Σε κάθε περίπτωση, η σφαγή που διέπραξε βύθισε ξανά τις ΗΠΑ στον διαρκώς επανερχόμενο εφιάλτη των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολικά ιδρύματα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε νωρίτερα οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες ως το Σάββατο.

Παιδιά κάτω των 10 ετών

Η σφαγή, η χειρότερη του είδους έπειτα από αυτή στο πρωτοβάθμιο σχολείο Σάντι Χουκ (2012), αναγκάζει πολλούς στις ΗΠΑ να ξαναζήσουν το μαρτύριο των επιθέσεων σε σχολεία, που επαναλαμβάνεται αέναα τα τελευταία χρόνια, με σοκαριστικές εικόνες παιδιών τραυματισμένων σωματικά και ψυχικά, υποχρεωμένων να κλειδώνονται στις τάξεις προτού τα απομακρύνουν δυνάμεις επιβολής του νόμου, γονιών σε κατάσταση αλλοφροσύνης που εκλιπαρούν απελπισμένοι να μάθουν την τύχη των βλασταριών τους…

Heartbroken Texans embrace in Uvalde after a gunman opened fire at an elementary school, killing at least 18 children. I can’t even imagine the pain. I’m so heartbroken for all families!#UvaldeSchoolShooting #Texas #Ulvade pic.twitter.com/GGuCdTGQxH — Seemab K. (@SeemabK4) May 25, 2022

Παρεμβαίνοντας με διάγγελμά του αμέσως μετά την επιστροφή του από την περιοδεία του στην Ασία, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αξίωσε χθες να αναληφθεί «δράση» για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων, καλώντας τα μέλη του Κογκρέσου να αψηφήσουν το λόμπι της οπλοκατοχής.

Δράση κατά της οπλοκατοχής αξιώνει ο Μπάιντεν

«Πόσες ακόμα δεκάδες μικρά παιδιά, που είδαν τι συνέβη, θα υποχρεωθούν να δουν τους φίλους τους να πεθαίνουν λες και βρίσκονται σε πεδίο μάχης», ενώ είναι στο σχολείο, «για τ’ όνομα του Θεού;» ρώτησε ο αρχηγός του κράτους.

«Πότε, για τ’ όνομα του Θεού, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας στο λόμπι των όπλων;» διερωτήθηκε ο 78χρονος Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους. «Είμαι αποκαρδιωμένος και κουρασμένος», πρόσθεσε.

For every parent, for every citizen, we have to make it clear to every elected official: It’s time for action. We can do more. We must do more. pic.twitter.com/VDe0Wc7YT8 — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

O Μπάιντεν τόνισε πως θεωρεί «απλά λάθος» οποιοσδήποτε 18χρονος να είναι σε θέση να αγοράζει τουφέκια εφόδου. «Αυτού του είδους τα mass shootings σπανίως συμβαίνουν αλλού στον κόσμο — γιατί; Έχουν κι αλλού προβλήματα ψυχικής υγείας, έχουν κι άλλες χώρες στον κόσμο διαλυμένες οικογένειες, ανθρώπους χαμένους. Αλλά αυτού του είδους τα mass shootings δεν γίνονται πουθενά με τη συχνότητα που γίνονται στην Αμερική», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τον όρο των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής της τάξης για τις επιθέσεις με χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα.

«Γιατί είμαστε διατεθειμένοι να βιώνουμε αυτό το μακελειό;», επέμεινε, θυμίζοντας την ατελείωτη λιτανεία τέτοιων περιστατικών, τις περίπου 900 περιπτώσεις χρήσης πυροβόλων όπλων μέσα σε σχολεία αφότου διαπράχθηκε η σφαγή του Σάντι Χουκ.

Είπε ακόμα πως ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι Αμερικανοί θα ξεχάσουν όσους παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την προώθηση νομοθεσίας για την οπλοκατοχή βασισμένης στην «κοινή λογική». Δεν θα αποτραπούν όλα τα εγκλήματα με τη χρήση όπλων αν περάσουν πιο αυστηροί νόμοι, όμως η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, πρόσθεσε.

«Είναι καιρός να δράσουμε», διατράνωσε ο κ. Μπάιντεν. «Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα», να «μεταμορφώσουμε αυτή την οδύνη σε δράση».

«Παραπάει», έκρινε από τη δική της πλευρά η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, καλώντας επίσης να αναληφθεί «δράση» για τη μάστιγα των όπλων. Λέγοντας πως «οι καρδιές μας συνεχίζουν να ραγίζουν» κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τόνισε πως ως έθνος οι Αμερικανοί πρέπει να βρουν το θάρρος να αναλάβουν δράση για να μην ξαναγίνει «ποτέ» σφαγή σε σχολείο.

Το μακελειό διαπράχθηκε 10 ημέρες έπειτα από εκείνο στο Μπάφαλο, την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου νεαρός ρατσιστής επιτέθηκε σε σούπερ μάρκετ και δολοφόνησε 10 ανθρώπους, κυρίως Αφροαμερικανούς.

Στείρος διάλογος

Η χθεσινή τραγωδία έχει ομοιότητες με εκείνη στο Σάντι Χουκ, στην πολιτεία Κονέτικατ, όπου 20χρονος με προβλήματα ψυχικής υγείας σκότωσε 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους είκοσι παιδιά 6 ως 7 ετών, προτού αυτοκτονήσει.

Ο Κρις Μέρφι, Δημοκρατικός γερουσιαστής αυτής της πολιτείας, «ικέτευσε» χθες απευθυνόμενος στους συναδέλφους του στο ημικύκλιο να αναλάβουν δράση, διαβεβαιώνοντας ότι οι τραγωδίες του είδους αυτού δεν είναι «αναπόφευκτες». Τέτοιες σφαγές συμβαίνουν «μόνο σε ετούτη τη χώρα — σε καμία άλλη. Σε καμία άλλη χώρα παιδιά που πάνε σχολείο δεν διανοούνται πως μπορεί να τα πυροβολήσουν», είπε, προσθέτοντας πως τα μέλη του Κογκρέσου «δεν είναι ανίσχυρα», και υπενθυμίζοντας πως στις ΗΠΑ, «τα όπλα ρέουν σαν νεράκι», εξ ου η μια σφαγή διαδέχεται την άλλη.

Το 2018, μετά την επίθεση μαθητή που είχε αποβληθεί στο λύκειο της Πάρκλαντ, στη Φλόριντα (17 νεκροί, στην πλειονότητά τους έφηβοι και έφηβες), οργανώθηκαν ογκώδεις διαδηλώσεις, ιδίως νέων, που είχαν απαιτήσει από τους πολιτικούς να νομοθετήσουν. Όμως ο διάλογος για το ζήτημα παρέμεινε στείρος.

Δεν θεωρείται παρά την παρέμβαση του προέδρου Μπάιντεν πως υπάρχει πραγματικά πιθανότητα το Κογκρέσο –στο οποίο το λόμπι των όπλων διατηρεί ισχυρή επιρροή για δεκαετίες– να ψηφίσει οποιαδήποτε φιλόδοξη μεταρρύθμιση για την οπλοκατοχή, ζήτημα που διχάζει διαχρονικά τους Αμερικανούς.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο έρευνας Small Arms Survey, το 2017 υπήρχαν στη χώρα 393 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, περισσότερα απ’ ό,τι κάτοικοι.

