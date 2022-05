Τραγικός ο απολογισμός της φονικής επίθεσης που σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο του Τέξας.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό ένοπλης βίας σε σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών, με 15 άτομα, 14 παιδιά και έναν ενήλικα, να χάνουν τη ζωή τους από επίθεση ενόπλου σε δημοτικό σχολείο της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

JUST IN: Gov. Greg Abbott gives an update on the school shooting in Uvalde. INFO: https://t.co/rhVwftZh2Y pic.twitter.com/4JSRU5FQlR

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022