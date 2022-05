Από το όπλο ενός αγοριού 18 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο 14 παιδιά και ένας ενήλικος στο δημοτικό σχολείο Robb της κοινότητας Ουβάλντε, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο δράστης «σκότωσε με φρικτό και παράλογο τρόπο 14 μαθητές και έναν δάσκαλο», δήλωσε ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, προσθέτοντας ότι ο 18χρονος δράστης είναι επίσης νεκρός.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 18χρονος Σαλβαντόρ Ράμος, μαθητής σε λύκειο της περιοχής, φέρεται να σκότωσε τη γιαγιά του προτού εισβάλει στο δημοτικό σχολείο και αρχίσει να πυροβολεί σκορπώντας τον θάνατο.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν τον Σαλβαντόρ Ράμος σε αυτή την πράξη.

Texas governor confirms that the shooter: Salvador Ramos, 18 years old. He shot his grandmother before going into the school and opening fire. Killing 14 children one teacher before being dropped by respomding law enforcement. Profiles attached… pic.twitter.com/v84m1igVbj

