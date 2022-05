Νέα στοιχεία για τον 18χρονο που σε κατάσταση αμόκ, αιματοκύλισε δημοτικό σχολείο στο Τέξας, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος άνοιξε πυρ μέσα στις αίθουσες του σχολείου και σκότωσε 19 παιδιά και δύο ενήλικες. Πρώην συμμαθητής του, δήλωσε πως ο Ράμος, του έστειλε φωτογραφίες ενός όπλου που είχε και μιας σακούλας με σφαίρες κάποιες ημέρες πριν την επίθεση.

Ο φίλος, ο οποίος δεν ήθελε να πει το όνομά του, σημείωσε ότι ήταν κάπως «κοντά» στον Ράμος και είχε νέα του περιστασιακά για να παίξουν Xbox μαζί.

Ο φίλος είπε ακόμη ότι ο Ράμος δεχόταν μπούλινγκ στο σχολείο, για τα ρούχα που φορούσε και για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ολοένα και λιγότερο στην τάξη.

«Δεν πήγαινε σχολείο… και απλώς σιγά σιγά τα παράτησε», ανέφερε ο φίλος. «Σπάνια ερχόταν στο σχολείο».

Texas school shooter was bullied at school because of the clothes he wore and because his family was poor https://t.co/qL1JJMPsCf pic.twitter.com/UO6HpHmcMp

— Daily Mail US (@DailyMail) May 25, 2022