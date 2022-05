Ενα ενοχλητικό ολίσθημα από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter) μπορεί να προκάλεσε το γέλιο στο αμερικανικό κοινό του, αλλά στο Ιράκ προκάλεσε την οργή των πολιτών.

Σε ομιλία του προχθές Τετάρτη το απόγευμα στο Ντάλας σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Μπους χαρακτήρισε την εισβολή στο Ιράκ, την οποία ο ίδιος διέταξε, «αδικαιολόγητη και βάναυση» — πριν διορθώσει γρήγορα το γλωσσικό του ατόπημα.

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.

He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE

