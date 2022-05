Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι δεν θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Αλγερινό πρόεδρο.

Σύμφωνα με το Anadolu , o Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι διπλωμάτες από τη Φινλανδία και τη Σουηδία δεν χρειάζεται να «μπουν στον κόπο» να ταξιδέψουν στην Τουρκία προκειμένου να πείσουν την Άγκυρα να εγκρίνει τα αιτήματα ένταξής τους στη Συμμαχία.

«Καταρχάς, δεν θα λέγαμε «ναι» σε όσους επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, έναν οργανισμό ασφαλείας», ανέφερε, ενώ επανέλαβε ότι οι δύο χώρες δεν έχουν καθαρή στάση απέναντι στην τρομοκρατία, αναφερόμενος σαφώς στο PKK.

