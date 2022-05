Την απόφαση της Φινλανδίας να καταθέσει επίσημο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα η ηγεσία της χώρας, όπως άλλωστε αναμενόταν.

Η Washington Post, σε ανάλυσή της, τονίζει ότι η Ρωσία είναι έξαλλη με αυτή την απόφαση, αλλά δεν μπορεί να κάνει και πολλά γι’ αυτό.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ώθησε τη Φινλανδία να παραμερίσει τις μακροχρόνιες ανησυχίες της σχετικά το αν θα προκαλέσει τη Μόσχα και να επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, ένα σημαντικό στρατηγικό πλήγμα για τη Ρωσία, τονίζει η Washington Post.

Η εισβολή σημαίνει επίσης ότι η Ρωσία μπορεί να κάνει ελάχιστα γι’ αυτό, σημειώνεται στη συγκεκριμένη ανάλυση.

Ο ρωσικός στρατός είναι παγιδευμένος σε σκληρές μάχες στην Ουκρανία και οι δυνάμεις του έχουν εξαντληθεί από τις μεγάλες απώλειες ανδρών και εξοπλισμού. Η Ρωσία απέσυρε στρατεύματα από τα σύνορα με τη Φινλανδία για να τα στείλει στην Ουκρανία, αφήνοντας τη Μόσχα με σημαντικά μειωμένη ικανότητα να απειλήσει στρατιωτικά τη γείτονα χώρα της.

Η Ρωσία προμηθεύει τη Φινλανδία με μικρές ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ωστόσο, η Φινλανδία ετοιμαζόταν ήδη να διακόψει αυτές τις προμήθειες σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια.

Μια πιθανή πρώιμη αντίδραση ήρθε το Σάββατο με την ανακοίνωση της ρωσικής κρατικής εταιρείας RAO Nordic ότι σταμάτησε τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Φινλανδία, αν και δεν ήταν σαφές αν η κίνηση αυτή αποσκοπούσε σε τιμωρία. Η Ρωσία έριξε την ευθύνη στις Δυτικές κυρώσεις για την κίνηση αυτή, λέγοντας ότι δυσκόλεψαν τη Ρωσία να λάβει πληρωμές για τις προμήθειες.

Η Φινλανδία αγνόησε τη συγκεκριμένη κίνηση. Φινλανδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν ήδη μειώσει τις εισαγωγές ρωσικής ηλεκτρικής ενέργειας για να προφυλαχθούν από πιθανές επιθέσεις στις υποδομές της χώρας, ενώ η ρωσική ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευε μόνο το 10% της κατανάλωσής της.

Η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να εξαπολύσει κυβερνοεπιθέσεις εναντίον φινλανδικών υποδομών ή να διεξάγει υβριδικό πόλεμο σε μια προσπάθεια να επηρεάσει τη φινλανδική κοινή γνώμη, αλλά η Φινλανδία διαθέτει εξαιρετικά ανεπτυγμένα συστήματα ικανά να αντιμετωπίσουν τέτοιες προσπάθειες, δήλωσε ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Πέκα Τόβερι, πρώην επικεφαλής των φινλανδικών στρατιωτικών πληροφοριών.

«Στην πραγματικότητα δεν έχουν πολλά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μας απειλήσουν», δήλωσε ο Τόβερι. «Δεν έχουν πολιτική, στρατιωτική ή οικονομική δύναμη».

Η απόφαση της Φινλανδίας, η οποία ανακοινώθηκε μετά που δημοσιεύτηκε η συγκεκριμένη ανάλυση, ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Τις επόμενες ημέρες, η Σουηδία αναμένεται να ακολουθήσει το παράδειγμα της Φινλανδίας και να ζητήσει επίσης την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Αλλά είναι η ένταξη της Φινλανδίας που θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη Ρωσία, καθώς θα χρησιμεύσει για να διπλασιάσει το μέγεθος των χερσαίων συνόρων της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ και να περικυκλώσει πλήρως τα τρία λιμάνια της στη Βαλτική Θάλασσα.

Επί δεκαετίες, η Φινλανδία απέφευγε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ από φόβο μήπως προκαλέσει τον μεγαλύτερο, πυρηνικά εξοπλισμένο γείτονά της. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κρατήσει αυτούς τους φόβους ζωντανούς με αόριστες απειλές πολέμου και απειλητικές πράξεις παρενόχλησης στον εναέριο χώρο και τα ύδατα της Φινλανδίας, σημειώνει η WP.

Η εισβολή στην Ουκρανία ανέτρεψε αυτόν τον υπολογισμό, ωθώντας τους Φινλανδούς να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ασφαλέστεροι υπό την προστατευτική ομπρέλα του ΝΑΤΟ παρά να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τη Ρωσία. Πριν από τον πόλεμο, μόνο το 20% των Φινλανδών υποστήριζε την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Μέχρι τον Μάιο, το ποσοστό αυτό είχε φτάσει στο 76%.

Οι Φινλανδοί έχουν, επίσης, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι απροσδόκητα θλιβερές επιδόσεις του ρωσικού στρατού και οι οπισθοδρομήσεις στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία δείχνουν ότι δεν αποτελεί πλέον την απειλή που αποτελούσε κάποτε, δήλωσε ο Τόβερι.

«Η Ρωσία είναι τόσο αδύναμη τώρα που δεν θα μπορούσε να διακινδυνεύσει άλλη μια ταπεινωτική ήττα», είπε. Αν η Ρωσία επιχειρούσε να στείλει στρατεύματα στη Φινλανδία «σε λίγες μέρες θα εξοντώνονταν. Ο κίνδυνος μιας ταπεινωτικής ήττας είναι μεγάλος και δεν νομίζω ότι μπορούν να το πάρουν αυτό».

Για το Κρεμλίνο «είναι μια πραγματικά ειρωνική στιγμή», δήλωσε η Λορέν Σπεράντζα, διευθύντρια του τμήματος Διατλαντικής Άμυνας και Ασφάλειας στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Η αποτροπή της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ ήταν ένας από τους διακηρυγμένους στόχους του Πούτιν στην επίθεση κατά της Ουκρανίας, η οποία επεδίωκε την ένταξή της στη Συμμαχία.

Η Φινλανδία και η Σουηδία δεν το είχαν κάνει – μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία, σημείωσε η ίδια.

«Ο Πούτιν όχι μόνο έχει μια τεράστια αποτυχία στα χέρια του όσον αφορά τους στρατιωτικούς του στόχους στην Ουκρανία, αλλά έχει επίσης διευρύνει το ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ήθελε», δήλωσε η Σπεράντζα. «Υπογραμμίζει πόσο τεράστιο στρατηγικό λάθος ήταν αυτό».

Ήδη, η Μόσχα φαίνεται να μειώνει τις απειλές της για αντίποινα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το Σάββατο, ο Πούτιν είπε στον Φινλανδό πρόεδρο Σαούλι Νιινίστο ότι η απόφαση της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ είναι «λανθασμένη» και θα μπορούσε να έχει «αρνητικές επιπτώσεις» στις ρωσο-φινλανδικές σχέσεις – αλλά δεν προέβη σε συγκεκριμένες απειλές, σύμφωνα με το κείμενο του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Νιινίστο, ο οποίος έκανε το τηλεφώνημα, είπε ευθέως στον Πούτιν ότι ήταν κυρίως η «μαζική εισβολή» του στην Ουκρανία που ώθησε τη Φινλανδία να ζητήσει την προστασία που παρέχει η συμμαχία ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

«Η συζήτηση ήταν άμεση και διεξήχθη χωρίς επιθέσεις. Η αποφυγή εντάσεων θεωρήθηκε σημαντική», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022