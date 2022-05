Ο πρόεδρος και η κυβέρνηση της Φινλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή ότι η σκανδιναβική χώρα προτίθεται να υποβάλει επίσημη αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επέκταση της 30μελούς Δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας εν μέσω του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν πολλά διεθνή ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο και η πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν έκαναν την ανακοίνωση σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο προεδρικό μέγαρο του Ελσίνκι.

Ο Φινλανδός πρόεδρος σημείωσε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα «μεγιστοποιήσει» την ασφάλεια της χώρας.

«Μια προστατευμένη Φινλανδία γεννιέται ως μέρος μιας σταθερής, ισχυρής και υπεύθυνης σκανδιναβικής περιοχής. Κερδίζουμε ασφάλεια και τη μοιραζόμαστε. Είναι καλό να έχουμε κατά νου ότι η ασφάλεια δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος», σημείωσε ο Νιινίστο.

The President and the Ministerial Committee agreed that Finland would apply for membership in NATO after the Parliament has been heard.

The report on Finland’s accession to NATO will proceed to Parliament once the government has endorsed it.

More:https://t.co/8xAfFD2OP2 pic.twitter.com/jFYJUiz4tA

— Finnish Government (@FinGovernment) May 15, 2022