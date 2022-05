Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται πλέον η πρόθεση -και επίσημα- της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, με τον πρόεδρο της χώρα να ανακοινώνει… τα δυσάρεστα στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, την ώρα που τα βλέμματα είναι στραμμένα σημερινή άτυπη Σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ στο Βερολίνο, ο φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον ρώσο πρόεδρο, τού είπε για την πρόθεση της χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Ο πρόεδρος της Φινλανδίας είχε συνομιλία με τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Ο Νιινίστο είπε στον Πούτιν ότι η Φινλανδία σκοπεύει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ» αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο, επικαλούμενο το Bloomberg.

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Φινλανδίας με ανάρτησή του στο Twitter, επικοινώνησε με τον Πούτιν, κάνοντας λόγο για «άμεση και ευθεία συζήτηση, η οποία κύλησε χωρίς εντάσεις.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022