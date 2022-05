Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον μάθαμε καλά από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σχεδόν κάθε μέρα ενημερώνει τον λαό του – είτε από το γραφείο του – είτε έξω στο δρόμο για την πορεία του πολέμου.

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος τον έχουμε δει μόνο με μια φορεσιά. Χακί ζακέτα, χακί κοντομάνικη μπλούζα, και χακί παντελόνι με τσέπες στο πλάι. Μόνο αυτά φοράει και μόνο με αυτά κάνει τις εμφανίσεις του.

Είτε μιλάει σε κάποιο κοινοβούλιο, είτε μιλάει στον λαό του. Η χακί ζακέτα λοιπόν, έχει γίνει θρύλος. Και έτσι η Ουκρανική πρεσβεία στο Λονδίνο σε συνεννόηση με τον Ζελένσκι αποφάσισαν να την βγάλουν σε πλειστηριασμό και τα έσοδα να διατεθούν για την ανοικοδόμηση των νοσοκομείων παίδων της χώρας.

There was one and only @ZelenskyyUa fleece among the lots. It was sold for £90k pic.twitter.com/Rmxmhp1aeg

