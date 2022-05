36 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η θρυλική ταινία «Top Gun» επέστρεψε στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το 1986 «έσπασε» ταμεία. Τομ Κρουζ και Κέλι Μακ Γκίλις συνέθεσαν το τέλειο κινηματογραφικό ζευγάρι.

Τριάντα έξι χρόνια μετά το «Top Gun» επιστρέφει.

Μετά από πολλές αναβολές έφθασε η ημέρα της πρεμιέρας της ταινίας με τον Τομ Κρουζ να επιστρέφει όχι ως πιλότος αλλά ως εκπαιδευτής πτήσεων.

Ο διάσημος ηθοποιός επιστρέφει ως Πιτ Μάβερικ Μίτσελ και αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει μία νέα φουρνιά κορυφαίων πιλότων για μία απαιτητική και άκρως επικίνδυνη αποστολή.

Η νέα παραγωγή του Τομ Κρουζ είχε προγραμματισθεί να προβληθεί στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2019 όμως καθυστέρησε λόγω κοροναϊού και τώρα η νέα ημερομηνία είναι στις 27 Μαΐου.

Πρόσφατα ανέβηκε φωτογραφία των πρωταγωνιστών και δείχνει την μεγάλη αλλαγή τους από τότε μέχρι σήμερα.

Ο Κρουζ όπως είναι γνωστό, συνεχίζει να παραμένει ενεργός στον χώρο της υποκριτικής, σημειώνοντας τεράστιες επιτυχίες στις ταινίες που συμμετέχει.

Η Κέλι ΜακΓκίλις από την άλλη, δεν είχε την ίδια τύχη στον κινηματογράφο και τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνει κάποιους μικρούς ρόλους σε τηλεταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

