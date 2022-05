Σε συλλήψεις ακτιβιστών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρωσία αφού αρκετοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να δείξουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μάλιστα, στην Αγία Πετρούπολη συνελήφθη ο δημοτικός σύμβουλος, Σεργκέι Σαμούσεφ που κρατούσε φωτογραφία του Μπάρις Ρομαντσένκο, επιζώντα του Ολοκαυτώματος που σκοτώθηκε στο Χάρκοβο μετά από βομβαρδισμό.

Πιο, συγκεκριμένα ο Σαμούσεφ επιχείρησε να διαδηλώσει με τη φωτογραφία του Ρομαντσένκο σε πομπή για το «Αθάνατο Τάγμα» προς τιμή των νεκρών του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου».

In St.#Petersburg, municipal deputy Sergei Samusev was detained, because he tried to participate in the «Immortal Regiment» with a portrait of a prisoner of #Nazi concentration camps who died in #Kharkiv from #Russian bombing. pic.twitter.com/8cb8mjd1YI — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2022

Στην Ούφα η Αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα που είχε γράψει ένα πλακάτ το οποίο έγραφε: «Ο παππούς μου αγωνίστηκε απέναντι στον φασισμό» και βρισκόταν μπροστά σε ένα μνημείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

Police in Ufa today detained a woman for marking Victory Day by standing beside the city’s monument to human rights with a sign that read, “My grandpa fought against fascism.” https://t.co/bcl6lldXiG pic.twitter.com/TlAz1hh0Lc — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 9, 2022

Στο Νίζνι κρέμασαν πανό ενάντια στον πόλεμο.

In Nizhny Novgorod, unknown activists placed this banner on a building opposite the city’s police headquarters. The “penis + voine” text signifies the Russian phrase: “Fuck war!” https://t.co/MLUUBQbYZO pic.twitter.com/eCAPRpZuUn — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 9, 2022

Στη Μόσχα συνέλαβαν έναν πολίτη που κρατούσε πλακάτ που έγραφε: «Όχι στον πόλεμο».

Police in Moscow arrested this guy today for sitting on a bench alone with a sign that read, “No to war!” https://t.co/bkVuKEOyag pic.twitter.com/akQFv3J3rE — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 9, 2022

Επίσης, στη Μόσχα οι Αρχές συνέλαβαν μια γυναίκα που συμμετείχε στην πομπή για το «Αθάνατο Σύνταγμα» επειδή είχε γράψει κάτω από τη φωτογραφία συγγενή της που πήρε μέρος στις μάχες ότι δεν θα ήθελε να ξαναγίνει πόλεμος και ότι αγωνίστηκε για την ειρήνη.