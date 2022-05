Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν τις εκτενείς εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, επειδή ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν την εκεχειρία που κηρύχθηκε εκεί για να μετακινηθούν σε καλύτερες θέσεις, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Κηρύχθηκε εκεχειρία, άμαχοι έπρεπε να απομακρυνθούν από το έδαφος της Αζοφστάλ. Ουκρανοί στρατιωτικοί και του (τάγματος) Αζόφ, που βρίσκονται στο εργοστάσιο, το εκμεταλλεύτηκαν. Βγήκαν από τα υπόγεια, πήραν θέσεις βολής στο έδαφος και στα κτίρια του εργοστασίου» προσθέτει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το RIA.

«Τώρα μονάδες του ρωσικού στρατού και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και την αεροπορία, αρχίζουν να καταστρέφουν αυτές τις θέσεις βολής» καταλήγει το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Οι προμήθειες των πολιορκημένων εξαντλούνται, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται μέσα.

«Οι βομβαρδισμοί είναι αδιάκοποι από άρματα μάχης και κάθε τρία με πέντε λεπτά γίνονται αεροπορικοί βομβαρδισμοί» δηλώνει ο Σβιάτοσλαβ Παλάμαρ αναπληρωτής διοικητής του τάγματος Αζόφ στο CNN. «Υπάρχουν ακόμη άμαχοι που έχουν βρει καταφύγιο στο εργοστάσιο, και παρόλα αυτά ο εχθρός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς».

Περίπου 100 άμαχοι απομακρύνθηκαν από το Αζοφστάλ την Κυριακή, αλλά τη Δευτέρα δεν συνεχίστηκε η εκκένωση. Στο μεταξύ η κατάσταση στο εσωτερικό του εργοστασίου είναι ζοφερή, καθώς έχουν μειωθεί δραστικά οι προμήθειες νερού και φαγητού.

«Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά για πόσες μέρες έχουμε ακόμα (προμήθειες) αλλά σας διαβεβαιώνω ότι κάνουμε μεγάλη οικονομία στο νερό, στα τρόφιμα και ειδικά στα πυρομαχικά», είπε ο Παλάμαρ. Πρόσθεσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις μοιράζονται ό,τι έχουν με τους πολίτες.

«Εάν συμβεί το χειρότερο και ξεμείνουμε από τροφή, θα χτυπάμε πουλιά και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να αντέξουμε», τόνισε.

Ο ίδιος διέψευσε τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στα περίχωρα του εργοστασίου και προχωρούν βήμα – βήμα επιχείρηση εκκαθάρισης.

«Αυτή τη στιγμή ολόκληρος ο χώρος του εργοστασίου βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας και η άμυνά μας βρίσκεται σε όλη την περίμετρο του εργοστασίου χάλυβα Αζοφ, κρατάμε άμυνα» πρόσθεσε.

“The strikes have been going on nonstop.” Capt. Sviatoslav Palamar, a deputy commander in Ukraine’s Azov Regiment, talks to CNN’s @ErinBurnett from inside Asovstal steel plant about ongoing Russian strikes despite civilians sheltering there. pic.twitter.com/1kaTsv472X

— CNN (@CNN) May 3, 2022