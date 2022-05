Περίπου 100 άμαχοι απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ της Μαριούπολης, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρώτη αυτή ομάδα των αμάχων θα φτάσει τη Δευτέρα, στη Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι δηλώσεις του Σαββάτου προμήνυαν ότι θα υπάρξει σημαντική εξέλιξη. Με βάση τον Ερυθρό Σταυρό και τα Ηνωμένα Έθνη, σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εκκένωσης δεκάδων αμάχων από τη Μαριούπολη.

#BREAKING Around 100 civilians evacuated from Mariupol steel plant to Ukraine: Zelensky pic.twitter.com/FQVbHTxqaE

— AFP News Agency (@AFP) May 1, 2022