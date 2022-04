Νέες εικόνες αποτυπώνουν τη φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία.

Είναι εικόνες από μια τριπλή κηδεία, με έναν πατέρα, τον Γιούρι Γκλοντάν να αποχαιρετά την αγαπημένη του κόρη τριών μηνών Κίρα, τη σύζυγό του Βαλέρια και την πεθερά του Λουντμίλα, οι οποίες σκοτώθηκαν σε ρωσική πυραυλική επίθεση στην πολυκατοικία τους το Σάββατο 23/4, στην Οδησσό, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Sobbing father flings himself on to his baby’s tiny coffin at funeral in Ukraine https://t.co/IS6dAJL4KP

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 28, 2022