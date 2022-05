Νέες… περιπέτειες για το Champions League και τους «οπαδούς» της διοργάνωσης φαίνεται πως ετοιμάζεται να βάλει η UEFA.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα των Times, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία κάνει έντονες σκέψεις για να εφαρμόσει ένα σύστημα Final-4, ανάλογο και με αυτό της Euroleague στο Champions League.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η UEFA θέλει να μετατρέψει σε «γιορτή» το τελικό στάδιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, επιθυμώντας να εφαρμόσει ένα Final-4 με δύο παιχνίδια ημιτελικών και έναν αγώνα στον τελικό, όπως γίνεται και στην Euroleague.

Φυσικά, η UEFA θέλει όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται στην ίδια πόλη, με τους Times μάλιστα να προσθέτουν πως την ιδέα την υποστηρίζουν και οι «μεγάλοι» του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όλα αυτά, ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετούς μήνες το νέο φορμάτ του Champions League, το οποίο θα έχει ισχύ από τη σεζόν 2024/25.

