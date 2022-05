Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκινήσει ήδη το μεταγραφικό σχεδιαμό για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Ο Πολ Πογκμπα βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός ομάδας, με τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Γάλλου μέσου.

Μετά το όνομα του Ντέκλαν Ράις, ο οποίος ακούγεται δυνατά και για την συμπολίτισσα Μάντσεστερ Σίτι, ήρθε να προστεθεί και αυτό του μέσου της Λάτσιο, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρακολουθούν εδώ και καιρό την περίπτωση του Σέρβου μέσου, και μάλιστα υπάρχει θετική εισήγηση από τον Ραλφ Ράγκνικ.

Φυσικά οι Άγγλοι δεν είναι οι μοναδικοί υποψήφιοι μνηστήρες για τον άσο της Λάτσιο, μιας και υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από τη Γιουβέντους όσο και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς μετράει την τρέχουσα σεζόν 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Λάτσιο, έχει σκοράρει εννέα γκολ και έχει μοιράσει 12 ασίστ.

#ManchesterUnited preparing an official bid to try to sign Sergej #MilinkovicSavic. RedDevils scouts watched SMS in the last games and consider him ready to play for #MUFC. His agent Kezman is in Italy to discuss with #Lazio the price. #Juventus and #PSG are also interested https://t.co/SFu76WvYE1

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 26, 2022