Ανάρτηση για τον χαμό δύο κοριτσιών, που μάλιστα είχαν παίξει και σε παράσταση στο θέατρο της Μαριούπολης, έκανε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ αναφέρεται στις μικρές ηθοποιούς Γελιζαβέτα και Σόνια που είχαν παίξει στην παράσταση «Τα χρονικά της Νάρνια» στο θέατρο που βομβαρδίστηκε, όπως υποστηρίζει ο σύμβουλος του δημάρχου της Μαριούπολης, Πέτρο Αντριουστσένκο.

Adviser to the Mayor of #Mariupol Petro Andriushchenko: “Two girls died in Mariupol, two little actresses Yelyzaveta and Sonia. Both of them played Lucy in the play “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” in the Mariupol Theater.”#ArmUkraineNow pic.twitter.com/L2HHVmQEGy

