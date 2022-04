Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 59η ημέρα, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δέχεται «πυρά» από παντού τόσο για την απόφασή του να ξεκινήσει η ρωσική εισβολή, όσο και για το ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις κλιμακώνονται.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα υπήρξε και πυραυλική επίθεση στην Οδησσό με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε νεκροί και 18 τραυματίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Κατακραυγή για τον πόλεμο υπάρχει στα social media, ενώ το ΝΕΧΤΑ παρουσιάζει ένα πορτρέτο του Βλαντίμιρ Πούτιν με 1.500 εικόνες από όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία έτσι ώστε να αποτυπωθεί η φρίκη του πολέμου και να συνδεθεί ακόμα περισσότερο με τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή να ξεκινήσει η ρωσική επίθεση.

Μάλιστα, το NEXTA χαρακτηρίζει τον Πούτιν «δικτάτορα».

Portrait of a #Russian dictator from more than 1,500 photos of the war in #Ukraine pic.twitter.com/9dwuCMXhlC

— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2022