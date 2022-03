Το χαστούκι που έδωσε ο Γουίλ Σμιθ στον παρουσιαστή των 94 βραβείων Όσκαρ Κρις Ροκ, επάνω στη σκηνή σόκαρε τους πάντες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Η αμηχανία του παρουσιαστή σε συνδυασμό με τις φωνές του Σμιθ που έλεγε «μην ξαναπιάσεις το όνομα της γυναίκας μου στο γ@@νο στόμα σου» έκανε τους πάντες να πιστεύουν ότι αυτοί οι δυο δεν θα ξαναμιλήσουν ποτέ.

Όμως τα δημοσιεύματα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αναφέρουν ότι οι δυο άνδρες τα βρήκαν, Μίλησαν ο ένας με τον άλλον, έδωσαν αμοιβαίες εξηγήσεις και πλέον λένε «περασμένα ξεχασμένα.»

Όπως αναφέρει το Page Six, ο ράπερ Diddy ανέφερε: «Ο Γουίλ Σμιθ και ο Κρις Ροκ τα βρήκαν μεταξύ τους». Οι δυο άνδρες ήταν καλεσμένοι στο after πάρτι του Vanity Fair μετά το τέλος της τελετής και εκεί κάθισαν μαζί, συζήτησαν και πλέον όπως επιβεβαιώνει και ο ράπερ το «θέμα έληξε.»

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως η κόντρα τους έληξε», είπε ο Diddy στο Page Six. «Είναι αδέρφια. Ότι έγινε, έγινε. Περασμένα ξεχασμένα». Πάντως μετά το χαστούκι ο Γουίλ Σμιθ φάνηκε ότι δεν είχε διάθεση να τα ξαναβρεί με τον Κρις Ροκ.

Μάλιστα όταν σηκώθηκε για να παραλάβει το αγαλματίδιο για το βραβείο του Ά ανδρικού ρόλου, ζήτησε συγνώμη από τους πάντες αλλά άφησε τον Κρις Ροκ απέξω. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους συνυποψηφίους μου. Αυτή είναι μια όμορφη στιγμή και δεν κλαίω επειδή κέρδισα ένα βραβείο. Δεν έχει να κάνει με το ότι κέρδισα το βραβείο αλλά με το να μπορείς να ρίξεις φως σε όλους τους ανθρώπους». Είπε χαρακτηριστικά.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2

— Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022