Ο Γουίλ Σμιθ μπορεί να κληθεί να επιστρέψει το χρυσό αγαλματίδιο του Ά Ανδρικού Ρόλου μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ζωντανά επί σκηνής στον Κρις Ροκ, δήλωσαν στην εφημερίδα The Post ειδικοί του χώρου.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η οποία απένειμε τα βραβεία την Κυριακή στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, έχει αυστηρές οδηγίες στον κώδικα συμπεριφοράς της.

Μια πηγή με υψηλή θέση στο Χόλιγουντ δήλωσε στην The Post μετά το περιστατικό:

«Πρόκειται ουσιαστικά για επίθεση. Όλοι ήταν τόσο σοκαρισμένοι στην αίθουσα, ήταν τόσο άβολα. Νομίζω ότι ο Γουίλ δεν θα ήθελε να δώσει πίσω το Όσκαρ του, αλλά ποιος ξέρει τι θα συμβεί τώρα».

Σημειώνεται πως η Ακαδημία κυκλοφόρησε έναν κώδικα συμπεριφοράς το 2017 στον απόηχο του σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης που έπληξε τον κλάδο.

Ο κώδικας αυτός τονίζει τη σημασία της «τήρησης των αξιών της Ακαδημίας», όπως η ένταξη, η προώθηση υποστηρικτικών περιβαλλόντων και ο «σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Εκείνη την εποχή, η διευθύνουσα σύμβουλος της AMPAS Dawn Hudson έγραψε στα μέλη:

«Η ιδιότητα του μέλους της Ακαδημίας είναι ένα προνόμιο που προσφέρεται μόνο σε λίγους και εκλεκτούς στην παγκόσμια κοινότητα των κινηματογραφιστών», ανέφερε η ίδια στο περιοδικό Variety.

Here’s the moment Chris Rock made a «G.I. Jane 2» joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, «Leave my wife’s name out of your f–king mouth.» #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022