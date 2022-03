Τεράστιες ποσότητες αφρικανικής σκόνης καλύπτουν από το πρωί το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας προκαλώντας δυσφορία και αναπνευστικά προβλήματα στους κατοίκους.

Η ορατότητα είναι περιορισμένη, ενώ το φαινόμενο εξασθενημένο θα απειλήσει και την χώρα μας προς το τέλος της εβδομάδας, κυρίως τα Επτάνησα και την Κρήτη, σύμφωνα με τους χάρτες του meteo.

Μάλιστα για το το φαινόμενο είχε προειδοποιήσει πριν λίγα 24ωρα, η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να φορούν μάσκες προστασίας.

Όπως αναφέρουν τα Ισπανικά μέσα ενημέρωσης πολλοί Ισπανοί ξύπνησαν το πρωί και βρήκαν ένα στρώμα κόκκινης-πορτοκαλί σκόνης να καλύπτει βεράντες, δρόμους και αυτοκίνητα. Από την άλλη η ορατότητα στη Μαδρίτη και σε πόλεις όπως η Γρανάδα και η Λεόν θα είναι καθ’ όλη την διάρκεια του φαινομένου περιορισμένη.

Η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει την Πορτογαλία, ενώ αύριο θα φτάσει σε Ολλανδία και Γερμανία.

IN A HAZE: The skies above parts of Spain turned orange as a storm brought dust from the Sahara to the country. https://t.co/Ljno52LiB3 pic.twitter.com/JQVDdyHhce

— ABC News (@ABC) March 15, 2022