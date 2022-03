Συγκλονίζει η μαρτυρία του Χουάν Αρρεντόντο που ήταν μαζί με τον αμερικανό δημοσιογράφο Μπρέντ Ρενό που σκοτώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής την ώρα της μάχης στο Ιρπίν της Ουκρανίας.

«Ημασταν απέναντι από μια από τις πρώτες γέφυρες στο Ιρπίν. Θα κινηματογραφήσουμε πρόσφυγες που φεύγουν και μπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο. Κάποιος προσφέρθηκε να μας πάει στην άλλη γέφυρα» περιγράφει ο δεύτερος Αμερικανός δημοσιογράφος, που σώθηκε από την επίθεση.

Χωρίς να γνωρίζει ακόμα ότι ο άλλος δημοσιογράφος είναι νεκρός, ο Χουάν Αρρεντόντο συνεχίζει: «Περάσαμε ένα σημείο ελέγχου και άρχισαν να μας πυροβολούν. Έτσι, ο οδηγός έστριψε και συνέχισαν να μας πυροβολούν».

Από το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, ο άνθρωπος αυτός μιλάει την ώρα που γιατροί περιποιούνται τα τραύματά του.

Για τον φίλο του που έπεσε νεκρός -αλλά ακόμα ο ίδιος δεν το γνωρίζει- λέει: «Ο φίλος μου είναι ο Μπρεντ Ρενό και έχει πυροβοληθεί και έχει μείνει πίσω. Δεν ξέρω πώς είναι. Είδα ότι έχει πυροβοληθεί στον λαιμό, χωριστήκαμε. Εμένα με μετέφερε ένα ασθενοφόρο».

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58

Thats what we filmed today, 12.39 pm, at the bridge in Irpin. Juan, who is injured, gets evacuated, at that time he didnt know what happened with his colleague. Some hours later its clear: Brent Renaud is dead. Rip, Brent https://t.co/FC37Y1P4gf

