Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 16 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην Ουκρανία.

«Μέχρι τις 7 Μαρτίου, ο ΠΟΥ έχει επαληθεύσει 16 επιθέσεις σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης στην Ουκρανία. Αυτές οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου. Άλλα αναφερόμενα περιστατικά βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία επαλήθευσης», ανέφερε μέσω Twitter.

«Αυτές οι επιθέσεις οδήγησαν σε τουλάχιστον 9 θανάτους και 16 τραυματισμούς. Τουλάχιστον 7 από αυτούς τους τραυματίες είναι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας».

As of 7 March, WHO has verified 16 attacks on health care in #Ukraine. These attacks took place between 24 Feb and 3 March.

More reported incidents are currently in the process of being verified. https://t.co/v9OPJdpuPd

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 7, 2022