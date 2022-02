Δύσκολη νύχτα στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έχει εξαπολύσει μαζική επίθεση από παντού. Το Χάρκοβο και οι κοντινές του πόλεις, όπως η Balakleya, σφυροκοπούνται από τις ρωσικές δυνάμεις με πυραύλους ενώ βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν δείχνουν ότι πλήγματα έχουν δεχθεί και κατοικίες. Στο Κίεβο από νωρίς ηχούν σειρήνες ενώ πριν από λίγο υπήρξε ειδοποίηση να τρέξουν όλοι στα καταφύγια. Την ίδια στιγμή πληροφορίες κάνουν λόγο για επικείμενο μαζικό βομβαρδισμό

⚡️⚡️⚡️Kyiv citizens must get to the nearest shelter now. Heavy air raid expected — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022

❗️People of Chernigov «Massive rocket attacks are possible at night. Particularly on Chernihiv and other cities of the region. Out of hopelessness, enemy will use everything he has and even willing to bomb the cities. If possible, spend this night in shelter,» – #Chernihiv RSA — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Φρίκη προκαλεί η είδηση ότι στόχος έγινε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο έξω από το Κίεβο. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένα παιδάκι ενώ τραυματίστηκαν άλλα έξι. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ημερών της ρωσικής εισβολής έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 210 πολίτες, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά. Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχουν πάνω από 1100 τραυματίες, ανάμεσά τους πάνω από 100 παιδιά.

Σοκαριστικές εικόνες από την επίθεση στο νοσοκομείο παίδων

Σύμφωνα με πληροφορίες ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο ενώ από τις 17:00 υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και αναφορές ότι αλεξιπτωτιστές προσγειώνονται νότια του Κιέβου.

Συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χάρκοβο

Το Χάρκοβο δέχεται σφοδρή επίθεση από πυραύλους

Russia launched violent attack on Kharkiv city https://t.co/SEvEj2awv8 pic.twitter.com/g8h34ngMjT — Liveuamap (@Liveuamap) February 26, 2022

Βομβαρδισμοί στην περιοχή Balakleya

Η κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης είχε προαναγγελθεί από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, μετά την αποτυχία να υπάρξουν συνομιλίες με την Ουκρανία, για την οποία κατηγόρησε το Κίεβο.

Όπως φαίνεται η τρίτη νύχτα του πολέμου στην Ουκρανία θα είναι η πιο δύσκολη, καθώς η Ρωσία στοχεύει στα αστικά κέντρα, με τους φόβους για περισσότερα θύματα αμάχους να αυξάνονται.