Η πολιορκία του Κιέβου στην Ουκρανία συνεχίζεται μετά τη ρωσική εισβολή, ενώ συγκρούσεις υπάρχουν σε μια σειρά περιοχές, όπως φαίνεται και στον χάρτη που δημοσίευσε το AFP. Σε μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι διατηρείται ο έλεγχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, αλλά και των κύριων πόλεων της χώρας.

Επίσης, ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε σήμερα την αυστηροποίηση των όρων της απαγόρευσης της κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ λόγω της ρωσικής εισβολής, προειδοποιώντας πως κάθε άνθρωπος που θα κυκλοφορεί στον δρόμο μεταξύ 17.00 και 08.00 θα αντιμετωπίζεται από τις Αρχές ως εχθρός.

«Όλοι οι πολίτες που θα βρίσκονται στον δρόμο κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα θεωρούνται μέλη ομάδων σαμποτάζ και αναγνώρισης του εχθρού», ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegram.

Τη βοήθεια της Δύσης ζητά ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε νέο μήνυμα με βίντεό του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι στο μήνυμά του αναφέρει πως «πολεμήσαμε με επιτυχία τις επιθέσεις του εχθρού», ενώ υπογραμμίζει ότι «το Κίεβο και οι πόλεις κλειδιά ελέγχονται από τον στρατό μας».

«Σταθήκαμε όρθιοι και πολεμήσαμε με επιτυχία τις επιθέσεις του εχθρού. Οι μάχες συνεχίζονται. Σε πολλές πόλεις και περιοχές της πολιτείας μας. Αλλά ξέρουμε ότι προστατεύουμε, – τη χώρα, τη γη, το μέλλον των παιδιών.

Το Κίεβο και οι βασικές πόλεις γύρω από την πρωτεύουσα ελέγχονται από τον στρατό μας. Οι κατακτητές ήθελαν να μπλοκάρουν το κέντρο του κράτους μας και να βάλουν εδώ μια μαριονέτα τους, όπως στο Ντονέτσκ. Δεν το επιτρέψαμε».

Δύσκολη νύχτα στο Κίεβο

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Μέχρι τις 6:00 το πρωί τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), 35 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, είχαν τραυματιστεί. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν μόνο σε αμάχους.

Ο Κλίτσκο πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σημαντική ρωσική στρατιωτική παρουσία στο Κίεβο, αν και όπως είπε ομάδες δολιοφθορέων έχουν ενεργοποιηθεί.

Στο μεταξύ, κανέναν θάνατο δεν προκάλεσε ο πύραυλος που έπεσε σε μια πολυκατοικία στην ουκρανική πρωτεύουσα νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ένας σύμβουλος στο υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκλονιστικά τα βίντεο από το χτύπημα της πολυκατοικίας

Πόσοι είναι οι νεκροί

Τουλάχιστον 198 Ουκρανοί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όπως είπε 1.115 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένων 33 παιδιών. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν μόνο σε απώλειες αμάχων.

Ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει ότι 3.500 χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες είναι νεκροί μέχρι τώρα και άλλοι 200 έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι.

Επίσης, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει χάσει 14 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα και 102 τανκς. Το BBC αναφέρει ότι δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει αυτά τα νούμερα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε πως Ουκρανοί χτύπησαν κατοικημένες περιοχές και υπάρχουν θύματα. Αναλυτικότερα, το ρωσικό υπουργείο: «Στις 10:30 π.μ. της 26ης Φεβρουαρίου, Ουκρανοί εθνικιστές βομβάρδισαν κατοικημένες περιοχές της πόλης Σταρομπέλσκ χρησιμοποιώντας συστήματα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στην πόλη, υπάρχουν καταστροφές κατοικιών και υπάρχουν και απώλειες αμάχων».

Μάχες σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως περιοχές κοντά στις πόλεις Σούμι, Πολτάβα και Μαριούπολη επλήγησαν από αέρος, με πυραύλους ρωσικούς πυραύλους κρουζ Kalibr να εκτοξεύονται εναντίον της χώρας από τη Μαύρη Θάλασσα.

Επίσης, οι Ρώσοι στρατιώτες σταμάτησαν κοντά στην πόλη Κονοτόπ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, αφού υπέστησαν σοβαρές απώλειες στη μάχη, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό ξηράς.

«Έχουν πρόβλημα με τα καύσιμα και τον ανεφοδιασμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, αναφέρθηκαν λεηλασίες σε καταστήματα της περιοχής από τους Ρώσους στρατιώτες.

Στα περίχωρα της πόλης υπάρχουν περίπου 40 καμένα ρωσικά οπλικά συστήματα.

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, Οξάνα Μαρκάροβα, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να προχωρήσουν εντός του ουκρανικού εδάφους όσο σχεδίαζαν και η πρωτεύουσα, το Κίεβο, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Η Ρωσία κατέλαβε ωστόσο τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ και οι Ουκρανοί «ανησυχούν πολύ για την κατάσταση εκεί», όπου οι Ρώσοι πήραν ομήρους 92 εργαζόμενους, σύμφωνα πάντα με την Μαρκάροβα. «Η ευθύνη πλέον για τον σταθμό παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ ανήκει στις ρωσικές δυνάμεις και τον ρωσικό στρατό», τόνισε.

Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη της Μελιτόπολης στη Νότιο Ουκρανία, κοντά στη Μαριούπολη, είδηση που διαψεύδει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το ουκρανικό NEXTA παρουσιάζει στο Twitter μια σειρά βίντεο και φωτογραφίες με την πορεία των συγκρούσεων των τελευταίων ωρών.

Στο Νικολάεφ συνέλαβαν στρατιώτες έξω από στρατιωτική βάση.

Ρώσοι σαμποτέρ αιχμαλωτίστηκαν στο Ντούμπνο.

Ρωσική επίθεση αντιμετωπίστηκε επιτυχώς στο Λβιβ.

A #Russian landing force landed in #Brody at 9 a.m. The #Ukrainian army fought back the invaders, according to #Lviv mayor Andriy Sadovyy. pic.twitter.com/bsJUiWSSse — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Στο Ζίτομιρ χτυπήθηκε ρωσικό αεροσκάφος, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

In #Zhytomyr region shot down the plane of the occupants. pic.twitter.com/Tlzx8Cqi9U — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Πυροβολισμοί στη Ζαπορίζια και στην Πολτάβα, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν και τέσσερα drones.