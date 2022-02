Κονβόι, που κατευθυνόταν στο Κίεβο για να ενισχύσει την άμυνα της πόλης από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, καταστράφηκε στην Ουκρανία, σύμφωνα με το BBC.

Την είδηση έκανε γνωστή η ανταποκρίτρια του βρετανικού Μέσου, Όρλα Γκέριν. Η επίθεση στο κονβόι έγινε σε περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση μιας ώρας από το Κίεβο.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις απώθησαν μια ρωσική επίθεση στην περιοχή Λβιβ κοντά στην πόλη Μπρόντι στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε ο δήμαρχος του Λβιβ στην υπηρεσία μηνυμάτων Telegram.

«Τρία ρωσικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν κοντά στο Μπρόντι στις 09:00. Περίπου 60 άνθρωποι», δήλωσε ο δήμαρχος Αντρέι Σαντόβιι.

«Οι (σ.σ. ουκρανικές) ένοπλες δυνάμεις αποκρούουν τον κατακτητή! Η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Video of fighting in the #Lviv region. pic.twitter.com/LCpeZr0ewT

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022