Μετά τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, συνομίλησε και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Σε νέα ανάρτησή του στο Twitter, ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε ότι συνομίλησε με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για το πώς θα βοηθήσει η ΕΕ την Ουκρανία και τόνισε ότι ελπίζει στην υποστήριξή της.

Ukraine is fighting the invader with weapons in hands, defending its freedom and European future. Discussed with @vonderleyen effective assistance to our country from 🇪🇺 in this heroic struggle. I believe that the #EU also chooses Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022