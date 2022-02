Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να μαίνεται, συγκλονίζουν οι εικόνες από τα καταφύγια που κάνουν τον γύρο των social media.

Μικρά παιδιά και ο άμαχος πληθυσμός που ψάχνει τρόπους να προστατευθεί από τα ρωσικά πυρά, τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας και περιμένουν πότε θα τελειώσουν οι βομβαρδισμοί.

Βίντεο που ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας, δείχνει Ουκρανούς μέσα σε καταφύγιο στην πόλη Cherkasy να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της χώρας τους.

People singing the Ukrainian Anthem in a bomb shelter in Cherkasy #Ukraine pic.twitter.com/LVh7PF2wNi

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 26, 2022