Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να απαγορεύσουν όλες τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες από τον εναέριο χώρο τους.

Την είδηση μετέδωσε ως αποκλειστική ο Matthias Deiss, δημοσιογράφος της ARD Capital Studio, κοινοπραξίας τοπικών σταθμών που εκπέμπει το πρώτο πρόγραμμα της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης, επικαλούμενος αξιόπιστη πηγή στις Βρυξέλλες.

Με ανάρτησή του στο twitter, έγραψε:

«ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Οι χώρες της ΕΕ κλείνουν τον εναέριο χώρο για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. Μόλις μου επιβεβαιώθηκε από αξιόπιστη πηγή».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, που πετούσαν πάνω από τον ρωσικό εναέριο χώρο, υπαναχώρησαν φοβούμενες μια άμεση ρωσική απάντηση.

Την είδηση μετέδωσε και η βρετανική express.co.uk, επικαλούμενη την ανάρτηση του γερμανού δημοσιογράφου, ο οποίος προσέθεσε:

«Ακούω αντιστροφή πτήσεων πάνω από ρωσικό έδαφος, εν αναμονή της ρωσικής απάντησης. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία θα μπορούσε επίσης να κλείσει τον εναέριο χώρο της».

Η κίνηση αυτή – αν ισχύει – έρχεται αφότου η Γερμανία έσπασε μια ιστορική πολιτική νωρίτερα σήμερα, όταν ανακοίνωσε ότι θα στείλει στρατιωτικά όπλα για να βοηθήσει την Ουκρανία.

Αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει παρόμοιες ανακοινώσεις, ενώ αεροπλάνα ρωσικής ιδιοκτησίας δεν μπορούν πλέον να εισέλθουν στον εναέριο χώρο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Εσθονία, η Λετονία, η Σλοβενία ​​και η Ρουμανία δήλωσαν, επίσης, ότι απαγορεύουν ορισμένες πτήσεις από τη Ρωσία.

Από την πλευρά της, η Ρωσία δήλωσε ότι θα κλείσει τον εναέριο χώρο της για πτήσεις από τη Βουλγαρία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία, αφού απαγόρευσαν τα ρωσικά αεροσκάφη.

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλλας, είχε προτρέψει και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδώσουν παρόμοιους περιορισμούς, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει θέση για αεροπλάνα του επιτιθέμενου κράτους στους δημοκρατικούς ουρανούς».

Ο υπουργός Μεταφορών της Λετονίας, Talis Linkaits, ανέφερε επίσης στο Twitter ότι «η Λετονία θα κλείσει τον εναέριο χώρο της στις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες για εμπορικές πτήσεις». Πρόσθεσε ότι η απόφαση θα εγκριθεί επίσημα στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Και η Γερμανία πρόκειται να κλείσει τον εναέριο χώρο της για τα ρωσικά αεροσκάφη, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου το ομοσπονδιακό υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Μεταφορών.

«Ο ομοσπονδιακός υπουργός Φόλκερ Βίσινγκ τάσσεται υπέρ του αποκλεισμού του γερμανικού εναέριου χώρου για ρωσικά αεροσκάφη και έχει δώσει εντολή να γίνουν γι’ αυτό όλες οι απαραίτητες διαδικασίες», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Παράλληλα, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι δεν θα πετά πλέον προς τη Ρωσία και δεν θα χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της.

Μιλώντας στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, εκπρόσωπος της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι «η Lufthansa δεν θα χρησιμοποιεί τον ρωσικό εναέριο χώρο για τις επόμενες επτά ημέρες, λόγω της τρέχουσας και εξελισσόμενης κατάστασης».

Οι πτήσεις προς τη Ρωσία ακυρώνονται, ενώ όσα αεροσκάφη βρίσκονται ήδη εντός του ρωσικού εναέριου χώρου θα αποχωρήσουν σύντομα, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Νωρίτερα, μάλιστα, είχε γίνει γνωστό ότι δύο πτήσεις της Lufthansa, προς Τόκιο και προς Σεούλ, επέστρεφαν στη Γερμανία ενώ πετούσαν εντός των ορίων του ρωσικού εναέριου χώρου.

Εν τω μεταξύ, τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Κυριακή στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) συγκάλεσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, για την Ουκρανία.

«Συγκαλώ τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο στις 18:00, για να υιοθετήσουμε περαιτέρω μέτρα για την υποστήριξη της Ουκρανίας, ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας. Θα προτείνω πακέτο έκτακτης βοήθειας για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, για να τις υποστηρίξω στον ηρωικό τους αγώνα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

I am convening a virtual meeting of EU Foreign Ministers tomorrow at 18.00 to adopt further measures in support of #Ukraine, against aggression by #Russia.

I will propose a package of emergency assistance for the Ukrainian armed forces, to support them in their heroic fight.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 26, 2022