Οι αντιδράσεις για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζονται στον αθλητισμό καθώς η VTB League θα έχει μία ομάδα λιγότερη στο εξής.

Συγκεκριμένα η Κάλεφ Κράμο από την Εσθονία η οποία αγωνίζεται στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα ανακοίνωσε πως η ρωσική επιθετικότητα την ανάγκασε να τερματίσει τη συνεργασία της με την VTB League, τονίζοντας πως ως ομάδα είναι απέναντι σε κάθε μορφή βίας.

«Είχαμε μια μεγάλη συνεργασία με την VTB League, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα και τους παίκτες μας να αγωνιστούν στο υψηλό επίπεδο. Όμως, οι ενέργειες της Ρωσίας είναι μη αποδεκτές», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ομάδας.

Official statement by the club regarding the participation in VTB League after actions taken by Russian Federation.#StandWithUkraine pic.twitter.com/kAyVHZkni7

