Κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις που έπληξαν μεγάλο μέρος της Βολιβίας είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να υποστούν καταστροφή κάπου χίλιες οικογένειες, κατά τον επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή.

«Εχουμε πάνω από 1.000 πληγείσες οικογένειες, 13 ανθρώπους νεκρούς», είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Χουάν Κάρλος Καλβιμόντες, στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση.

At least 8 people have died and over 4,600 families have been displaced by heavy rains in Bolivia. #flood #flooding #floods #FlashFlood #heavyrain #HeavyRains #tormenta #thunderstorm #rainfall #alluvione #lluvias #lluvia pic.twitter.com/KCJwSkEF9L

