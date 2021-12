Ο Κέβιν Νίκολσον είναι ένας μασκοφόρος παλαιστής με το ψευδώνυμο «Hannibal». Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πάλης έκανε το αδιανόητο. Παράτησε τον αντίπαλο του και τα έβαλε με τον διαιτητή.

Μάλιστα τον έβαλε κάτω, ανέβηκε από πάνω του και μετά το ξύλο που του έριξε, με ένα μαχαίρι άρχισε να τον καρφώνει στο κεφάλι. Ο διαιτητής Λάντο Ντελτόρο, σφάδαζε στο έδαφος μέχρι που λιποθύμησε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

I’m not about “Cancel Culture”, but promotions need to STOP booking “Hannibal”, AKA “Blood Hunter”. There’s been numerous accusations of sexual harassment & several incidents of him legit injuring people. He’s a reckless liability that’s all about himself & getting YouTube views. pic.twitter.com/AfB2hc5LiF



Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια αγώνα πάλης (κατς) στο Ίρβινγκ του Τέξας. Στο νοσοκομείο οι γιατροί είπαν ότι ο Λάντο παραλίγο να έχανε τη ζωή του αφού είχε υποστεί υποογκαιμική καταπληξία.

Recovering at home, still a big fuzzy and pain, yes lots of pain. But I’ll live. Thanks you all for out pouring of love and support .

I am a firm believer that if you put good out into the world, good will return to you #downbutnotout pic.twitter.com/0bE71rWbtP

