Ένας επιβάτης σε πτήση της United Airlines, που φορούσε ένα κόκκινο στρινγκ στο πρόσωπο, αντί για μάσκα, υποχρεώθηκε να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο πριν από την απογείωσή του από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντας.

Σε δηλώσεις, μετά την αποβίβασή του, σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, ο 38χρονος υποστήριξε ότι η πράξη του ήταν μία μορφή διαμαρτυρίας, μέσω της οποίας θέλησε να δείξει τον «παραλογισμό» της υποχρεωτικής μάσκας στην πτήση αφού, οι επιβάτες, καλούνται να την φορούν μέσα στο αεροπλάνο για να προστατευθούν από τον κοροναϊό, όμως επιτρέπεται να τη βγάζουν για να τρώνε και να πίνουν.

Ένας από τους συνεπιβάτες του 38χρονου τράβηξε βίντεο με τη σκηνή, όπου το πλήρωμα τον ενημερώνει ότι δεν μπορεί να παραμείνει στο αεροσκάφος εάν επιμένει να φοράει το στρινγκ στο πρόσωπό του. Στο βίντεο, βλέπουμε τον άντρα να σηκώνεται από το κάθισμά του και να υποχωρεί.

