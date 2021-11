Συγκλονισμένη η κοινωνία του Λος Άντζελες από την μυστηριώδη υπόθεση θανάτου της Κρίστι Γκιλς, ενός 24χρονου μοντέλου, το οποίο σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ξένος Τύπος, εγκαταλείφθηκε από αγνώστους που φορούσαν μάσκες έξω από νοσοκομείο της περιοχής, από όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πιο συγκεκριμένα, το σώμα της 24χρονη Κρίστι Γκιλς βρέθηκε έξω από άλλο νοσοκομείο το Σάββατο κι εν συνεχεία ο θάνατος της διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο της Νότιας Καλιφόρνια στο Κάλβερ Σίτι.

Ο σύζυγός της αναφέρει πως υπάρχει βίντεο που δείχνει το σώμα της να πετάγεται στο δρόμο από μια ομάδα τριών ανδρών με μάσκες που βρίσκονταν σε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες.

Family Wants Answers After Body Of Los Angeles Model Dumped On Hospital Sidewalk https://t.co/GPxOBzuzwi via @YahooEnt

— Beep Boop (@HearsayRankest) November 18, 2021