Όταν η Ιταλία εισήγαγε το πιο σκληρό υγειονομικό πάσο της Ευρώπης τον περασμένο μήνα, η πόλη – λιμάνι της Τεργέστης έγινε το επίκεντρο των διαμαρτυριών. Δύο εβδομάδες αργότερα, η Τεργέστη αναδύεται ως επίκεντρο έξαρσης κοροναϊού που συνδέεται άμεσα με εκείνες τις διαμαρτυρίες και που απειλεί να επιβαρύνει τις μονάδες εντατικής θεραπείας.

«Η κατάσταση στην Τεργέστη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική» επισημαίνει ο επιδημιολόγος Φάμπιο Μπαρμπόνε, με τον Μασιμιλιάνο Φέντριγκα, επικεφαλής της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια -της οποίας πρωτεύουσα είναι η Τεργέστη- να είναι πιο ωμός, κάνοντας λόγο για «ηλιθιότητα».

Όπως αναφέρουν σε εκτενές ρεπορτάζ οι «New York Times», υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, η Ιταλία κατάφερε να περιορίσει τα κρούσματα κοροναϊού, από τον οποίο επλήγη σφόδρα στην έναρξη της πανδημίας. Ωστόσο, η έξαρση στην Τεργέστη δείχνει πώς μια ανεμβολίαστη μειονότητα -είτε υποκινείται από ανησυχίες για την ελευθερία, το δικαίωμα στην εργασία ή αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας- μπορεί να απειλήσει την ευρύτερη δημόσια υγεία.

Ένα πρωί, προ ολίγων ημερών, στην κεντρική πλατεία Unità d’Italia της Τεργέστης -όπου έλαβαν χώρα πολλές διαδηλώσεις- ο Ντάριο Τζιακομίνι, ακτινολόγος που τέθηκε σε αναστολή από το νοσοκομείο του επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί, κάθισε στον εξωτερικό χώρο καφετέριας, καθώς το «Green Pass» δεν του επέτρεπε να καθίσει μέσα σε αυτή.

Ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό καθιστά τους ανεμβολίαστους «κοινωνικά νεκρούς». Υποστήριξε, ακόμη, ότι το κίνημα κατά του υγειονομικού πάσου θα εξαπλωθεί παντού, με την Τεργέστη να είναι η «σπίθα».

Ενώ οι διαμαρτυρίες σε άλλες ιταλικές πόλεις έχουν σταματήσει καθώς οι Ιταλοί αποδέχθηκαν το «πράσινο» πιστοποιητικό, στην Τεργέστη αξιωματούχοι χρειάστηκε να απαγορεύσουν διαδηλώσεις, σε μια προσπάθεια να προφυλάξουν τη φήμη της πόλης. Την περασμένη Κυριακή, ο καθηγητής νομικής και ηγετική προσωπικότητα στην Τεργέστη, Μιτγια Γιαλούζ, ξεκίνησε τη συλλογή υπογραφών από κατοίκους υπέρ της επιστήμης και των εμβολίων, συλλέγοντας μέχρι στιγμής 50.000.

«Αρκετά» δήλωσε ο Αντόνιο Παολέτι, πρόεδρος του επιχειρηματικού συνδέσμου ConfCommercio της Τεργέστης. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια μειοψηφία μιας μειοψηφίας να μπλοκάρει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες για εβδομάδες» πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, πολλοί Ιταλοί άρχισαν να διερωτώνται τι ακριβώς συμβαίνει στην Τεργέστη, η οποία υπήρξε σημείο αναφοράς μεταξύ αυτοκρατοριών και σταυροδρόμι της Ιταλίας, της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν το κέντρο του ιταλικού κινήματος για την ανάκτηση «αλύτρωτων» εδαφών.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έλεγχαν την Τεργέστη, προκειμένου να μην πέσει στα χέρια της Γιουγκοσλαβίας και τελικά την παρέδωσαν στην Ιταλία το 1954. Μια τεράστια πινακίδα «Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Επικράτεια της Τεργέστης» στο κέντρο της πόλης θυμίζει ότι ορισμένοι εκεί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η περιοχή προσαρτήθηκε παράνομα από την Ιταλία.

«Αν κοιτάξετε την Τεργέστη, ήταν πάντα ένα ιδιαίτερο μέρος» είπε ο κ. Τζιακομίνι, ο οποίος δεν είναι από την περιοχή. Άλλοι ειδικοί απλώς κάνουν λόγο για «ανοησία», αναφερόμενοι στο αντιεμβολιαστικό κίνημα.

«Οι άνθρωποι που μιλούν για ανεξαρτησία — αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό» είπε ο Πιέρο Ντελμπέλο, διευθυντής Περιφερειακού Ινστιτούτου για τον Πολιτισμό, το μουσείο του οποίου λειτούργησε ως κέντρο εμβολιασμού κατά την ισπανική γρίπη, το 1921. «Ας μην ψάχνουμε για ιστορικά κίνητρα εκεί που δεν υπάρχουν» υπογράμμισε. Εξέφρασε, δε, την εκτίμηση ότι το υψηλότερο επίπεδο μολύνσεων της Τεργέστης σχετίζεται περισσότερο με τη γεωγραφική της θέση και τα κοινά σύνορά της με τη Σλοβενία.

O αντιπρόεδρος της περιοχής, Ρικάρντο Ρικάρντι, αν και αποδίδει τη μεγαλύτερη ευθύνη της έξαρσης στους διαδηλωτές, συμφωνεί ότι τα ποσοστά των μολύνσεων έχουν να κάνουν και με τη θέση της πόλης στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης. «Ζούμε σε μια περιοχή όπου στα σύνορά μας υπάρχει κυκλοφορία του ιού που είναι εξαιρετικά υψηλή».

Ωστόσο, για τις αρχές ο λόγος του ξεσπάσματος είναι ξεκάθαρος. Ο Βαλέριο Βαλέντι, ανώτατος αστυνομικός διευθυντής της Τεργέστης, είπε στους δημοσιογράφους την μέσα στην εβδομάδα ότι η παρούσα κορύφωση έχει να κάνει «αυστηρά» με τις διαμαρτυρίες. Και οι γιατροί συμφωνούν μαζί του.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Τεργέστη την περασμένη εβδομάδα διπλασιάστηκε κατά περισσότερα από 800 σε σχέση με την προηγούμενη και οι αρχές ανησυχούν βαθιά για «εκθετική» αύξηση. Οι δε ασθενείς με Covid έχουν καταλάβει περίπου το 18% των κρεβατιών εντατικής θεραπείας της περιοχής, ξεπερνώντας ένα επικίνδυνο όριο.

«Η μεγαλύτερο συρροή», είπε ο Δρ Μπαρμπόουν, επιδημιολόγος της περιοχής, εμφανίστηκε σε 93 άτομα που στριμώχνονταν μαζί χωρίς μάσκες και φώναζαν συνθήματα στις συγκεντρώσεις στην Τεργέστη. «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι», πρόσθεσε, «δεν είναι εμβολιασμένοι».

