Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίσθηκαν από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο της Καμπούλ, δήλωσε αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν.

Νωρίτερα αυτήκοος μάρτυρας που ζει στην περιοχή δήλωσε στο Ρόιτερς ότι τουλάχιστον δύο εκρήξεις και στη συνέχεια πυροβολισμοί ακούστηκαν κοντά στο στρατιωτικό νοσοκομείο Σαρντάρ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Φωτογραφίες που κάτοικοι ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ένα σύννεφο καπνού να υψώνεται πάνω από τη περιοχή όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις.

«Είμαι μέσα στο νοσοκομείο, ακούσαμε μια ισχυρή έκρηξη στο ύψος του πρώτου φυλακίου ελέγχου του νοσοκομείου, ακούω επίσης πυροβολισμούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή στο νοσοκομείο. Μερικά λεπτά αργότερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν μια δεύτερη έκρηξη στον ίδιο τομέα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τους αξιωματούχους των Ταλιμπάν ούτε κάποια ανάληψη ευθύνης.

Το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων σε τζαμιά και άλλους στόχους αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν, τον Αύγουστο, την Καμπούλ, είχε επιτεθεί το 2017 σ’ αυτο το νοσοκομείο των 400 κλινών και είχε σκοτώσει περισσότερους από 30 ανθρώπους.

