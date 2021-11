Τουλάχιστον 25 ύποπτοι για ληστείες τραπεζών σκοτώθηκαν σε δύο επεισόδια ανταλλαγής πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας στην πολιτεία Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας.

Οι δύο πολύνεκρες συγκρούσεις, κοντά στην πόλη Βαρζίνια, ήταν το αποτέλεσμα της κοινής επιχείρησης της πολιτειακής αστυνομίας με την ομοσπονδιακή αστυνομία αυτοκινητοδρόμων, με σκοπό να εξαρθρώσουν συμμορία που είχε διαπράξει πολλές ληστείας στην περιοχή.

25 VAGABUNDOS DO NOVO CANGAÇO VÃO PRA VALA EM MG – Violenta troca de tiros em dois sítios em #Varginha, #MinasGerais, acabou com a morte de 25 bandidos do #novocangaço, neste domingo (31). O confronto aconteceu após ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. pic.twitter.com/jHJqOU9aEK

— Explora Digital (@exploradigital_) October 31, 2021